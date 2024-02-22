Cumhur İttifakı\'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Körfezi\'ni temizlemek için çalışmalara başlıyor

Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Körfezi temizlemek için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz." dedi.
İlçedeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Kökten, yaptığı açıklamada, Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ile projenin yürütüldüğünü söyledi.
Fethiye Körfezi'nin tamamının kullanılabileceği 10 yıllık bir projenin hayata geçirileceğini dile getiren Kökten, "İçimizde bulunan Fethiye aşkı, körfezden geçiyor. Körfezi temizlemek için en kısa sürede çalışmalara başlıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çalışmalar başladı. Bu seçimle bağımsız." diye konuştu.
Seçim çalışmalarının güzel ilerlediğini, mahalleleri ziyaret ederek talepleri dinlediklerini, sorunları tespit ederek not aldıklarını anlatan Kökten, şunları kaydetti:
"Şu anda en büyük sıkıntının imar oluğunu görüyoruz. Bütüncül imar planıyla ilgili bir çalışmamız mevcut. Sayın bakanımız ile görüştüm. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta Ankara'ya giderek bu projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Amacımız bu sorunu da tamamen ortadan kaldırmak. Otopark sorununun çözümü için şehir merkezinde 3 lokasyon düşünüyoruz. Herhangi birini ivedilikle hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili projemizi verdik, yerin tahsis edilmesini istiyoruz. Fethiye'mize katlı otoparkı kazandıracağız. Bunun yanında mevcut belediye hizmet binasını taşıyacağız. Fethiye'ye yakışır bir belediye binası inşaat ettikten sonra şehir içi trafiğini rahatlatmış olacağız. Ölüdeniz alternatif yolu da aynı şekilde seçimden bağımsız. Şu anda son imzada. Burada seçim kazandıktan sonra bir çalışma yapma gibi düşüncem yok. Fethiye'de işletmecilik yaptığım için birçok konuya siyasi olarak bakmıyorum."
Yat çekek yeriyle ilgili bakanlığın yapmış olduğu bir proje olduğunu belirten Kökten, konuşmasını şöyle tamamlandı:
"Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanımız ile bu konuyu ele aldık. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek yat çekek yeriyle ilgili çalışmamız başlayacak. Yeri belli ve tahsisi yapılmış durumda. Fikir birliği içerisinde bu çalışmayı uygulayacağız. Körfezin temizliği aşamasında, buraya akan derelerin ıslahı ve yat çekek yerinin taşınması bütüncül bir projedir. Çalışma arkadaşlarımızı belirledik ve ilçe seçim kuruluna listelerimizi teslim ettik."
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