Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle buluştu

Cumhur İttifakı\'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle buluştu

Serkan Yazıcı, Marmaris'te gençlerle bir araya gelerek geleceğin başarısında gençlere güvendiğini belirtti. Marmaris'in geleceği için adım atmak istediğini vurgulayan Yazıcı, gençlerin sorularını yanıtladı ve Marmaris'i Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacaklarını söyledi. Daha sonra dernek başkanları ve üyeleriyle buluşan Yazıcı, talepleri dinledi ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

01.03.2024 22:19
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Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle bir araya geldi.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gençlerle buluşma etkinliği yapan Yazıcı, Marmaris'te gerçekleştirecekleri başarıda gençlere güvendiğini söyledi.

Marmaris'in geleceği için burada olduğunu belirten Yazıcı, "Eğer Marmaris'in geleceği için adım atmak istiyorsak işe yerelden başlamalıyız. Ben Marmaris için yola çıktım, siyasi kariyer için değil." dedi.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Yazıcı, gençler, çocuklar ve yardıma muhtaç insanlar için aday olduğunu vurguladı.

Marmaris'i, Türkiye'nin en güzel tatil beldesi yapacaklarını kaydeden Yazıcı, "İnanıyorum ki, hep beraber sadece ben değil sizlerin de desteği ile bunu yapacağız. Sorunları birlikte çözeceğiz, size güveniyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yazıcı, ardından beraberindekilerle Marmaris Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Mehmet Veysi Tarhan, dernek üyeleri ve Marmaris Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ali Akyol ile üyelerle buluştu.

Dernek ve üyelerin taleplerini dinleyen Yazıcı, misafirperverlikleri için dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, gençlerle buluştu - Son Dakika
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