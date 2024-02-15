Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Bodrum\'da ziyaretlerde bulundu

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ayaydın, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.
Ayaydın ve beraberindekiler, daha sonra Bitez pazarını ve köy içindeki iş yerini gezdi. Pazaryerindeki engelli bir tatlıcıdan beraberindekilere tatlı ikram eden Aydın Ayaydın'a, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dalda'nın da arasında olduğu çok sayıda partili de eşlik etti.
Bitez köy içinde caddede dolaşan Ayaydın ve beraberindekilere bazı vatandaşlar Bodrum mandalinası ve lokma ikramında bulundu.
Aydın Ayaydın ve beraberindekiler, daha sonra Bitez Mahallesi'ndeki bir esnaf lokantasında yemek yedi.
Ayaydın, yaptığı konuşmada, 33 gündür sahada dolaştığını bugün de Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile esnafı gezdiklerini söyledi.
Olağanüstü bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ayaydın, "Bodrumlular hizmet gelmediği için çok sıkıntılı. Hizmeti bizden bekliyorlar. Çok net söylüyorlar, 15 yıldır Bodrum'da, Muğla'da bir hizmet göremedik, tek umudumuz sizsiniz, bir an önce gelin hepimizin oyu size diyorlar. Yıllardır bu bölgeye gelmeyen hizmeti lütfen getirin diyorlar. Suyumuzu getirin, yollarımızı yapın diyorlar altyapımızı yapın diyorlar trafik sorunumuzu çözün diyorlar. Ben de bu konuda zaten hazırlıklı geldim. Projelerim hazır." diye konuştu.
Ayaydın, projelerini seçildiği taktirde derhal uygulamaya koyacağını ve Bodrum halkının şu anda kendilerinden beklediği bütün sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade etti. Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskiden hiçbir Bodrumlu tuttuğu parti dışında başka bir partinin adını telaffuz etmezken, şimdi bana 'Biz sizi Aydın Ayaydın olarak istiyoruz, Aydın Ayaydın olarak sizden hizmet bekliyoruz.' diyorlar. Ben de zaten Bodrum ve Muğlalıların sorunlarını çözmek için siyaseti asla düşünmeden sadece hizmet için geldim ve bu hizmeti sunmak için onların emrindeyim. Bugün gezdim, bundan sonra onların sorunları bana emanet. Bodrum ve Muğlalıların bütün sorunlarını çözmeye adayım."
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