Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Atatürk\'ün Marmaris\'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlama törenine katıldı

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlama törenine iştirak etti.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Büşra Demiralp İnanç anıta çelenk sundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Profesyonel İlgim Ortaokulu Müdür Yardımcısı Burcu Arıcı yaptı.
Konuşmanın ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılmış yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları, siren çalarak körfezde geçiş gerçekleştirdi.
Törene, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergün, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve ilçe sakinleri katıldı.
Törenin ardından Armutalan Mahallesi'nde vatandaş buluşması programına katılan Ayaydın, gazetecilere açıklamada bulundu.
Ayaydın, yıl dönümü törenine katılmayan CHP'li büyükşehir belediye başkanı ve adayını eleştirerek şunları söyledi:
"Atatürk'ü ağzından düşürmeyenler keşke Marmaris'te olsalardı. Lafa gelince Atatürk, Cumhuriyet, ancak uygulamaya gelince ne Atatürk ne Cumhuriyet. Ben CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanından ve başkan adayından daha fazla Atatürkçüyüm, daha fazla Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıyorum. Marmaris'te yol, trafik, altyapı yok. Buraya benim elimin, Serkan Yazıcı'nın elinin değmesi lazım. Yıllardır çözülmeyen sorunların çözülmesi için bizim göreve gelmemiz gerekiyor. Görevi halkımız bize verdiğinde bütün ilçelerde kollarımızı sıvayıp çalışmalara başlayacağız. Bütün sorunları çözeceğiz."
Ayaydın, sorunların çözümü için Marmaris Belediye Başkan adayı Yazıcı ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 89. yıl dönümü kutlama törenine katıldı - Son Dakika
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
Sizin düşünceleriniz neler ?