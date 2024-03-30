Cumhur İttifakı\'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Emeklilere İlave Maaş Vaadi Verdi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, göreve geldiklerinde emeklilere büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceklerini bildirdi.

Yatağan'da düzenlenen mitingde konuşan Ayaydın, kente belediyenin hizmet yapmadığını, göreve geldiklerinde ilçenin alt ve üstyapı sorunlarını kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarına başladığı ilk günlerde Yatağan'a geldiğinde belediye başkanlığı önündeki yolun halini gördüğünü belirten Ayaydın, "500 metrelik yolu 6 aydır tamamlayamayan büyükşehrin acizliğine hayretler içinde tanık olduğunu" kaydetti.

"Ceketimi koysam kazanırım" zihniyetinin yansımalarını her yerde gördüklerini ifade eden Ayaydın, rakibinin bir gün önce Yatağan'a geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rakibim gelmiş Yatağanlılara su sözü vermiş. Bodrum'u 5 yıldır susuzluğa mahkum eden zat söylemiş bunu. Hangi vizyonunla, hangi enerjinle yapacaksın bunları. Bodrum'u susuz bırakan sen değil misin? Yatağanlıların da tüm Muğla'nın da artık karnı tok bu boş vaatlere. 25 yıldır Muğla'yı köhneleştirenler, artık pılını pırtısını toplayıp gidecekler. Çünkü bunların iş yapmaya niyetleri yok. Olsa en azından şu yolu yaparlardı. 300 metrelik yolu 8 ayda yapamayanlara Muğla nasıl güvensin?"

Aydın Ayaydın, yönetimi devraldıklarında işe öncelikle altyapıyı tamamlayarak başlayacaklarını, 80'i aşkın projeyi de 5 yıllık sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün çok başarılı işlere imza attığına ve Yatağan'ın Muğla'da kıskanılan ilçe haline geldiğine vurgu yapan Ayaydın, tüm ilçe başkanları ile kol kola çalışacağını ifade etti.

Mevcut büyükşehir yönetiminin sadece koltuk meraklısı olduğunu ifade eden Ayaydın, seçildiği takdirde hiçbir zaman koltukta oturmayacağını dile getirdi.

Emeklilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışma yürüttüğüne işaret eden Ayaydın, "Emekli maaşlarına büyükşehir belediyesinin sosyal yardım bütçesinden 5 bin liraya kadar ilave maaş ödeyeceğiz. Hiç kimsenin geliri 15 bin liranın altında olmayacak. Evlenecek olan gençlerimize bir yıl boyunca her ay 5 bin lira kira yardımını belediye olarak yapacağız. Kendi işlerini kuracak kadınların ilk kredilerini yine biz vereceğiz." diye konuştu.

Kadına şiddete her zaman karşı olduğunu, kadınların haklarını sonuna kadar savunacağını anlatan Ayaydın, belediyede kadınların sorunlarını çözmek amacıyla 2 avukat istihdam edeceğini ifade etti.

Ayaydın, tüm ilçelerde çocuklar ve gençler için oyun alanları, park ve halı sahalar yaparak onların da mutlu olmalarını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

"Yatağan'daki tapu sorunları çözülecek"

Yatağan'ın Katrancı, Turgutlar ve Gökgedik mahallelerinde tapu sorunu olduğunu ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüğünü anlatan Ayaydın, "Biz bu 3 mahallenin bütün tapu sorunlarını kökünden çözeceğiz ve bu sorunları gündemden kaldıracağız." dedi.

Kentin tüm sorunlarının çözümü için göreve talip olduklarına işaret eden Ayaydın, "Rakiplerimiz projeleri olmadığı için sadece algı yaratıyorlar. Ne diyorlar; 'Atatürk, Cumhuriyet' Emin olun biz onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüz. Onlardan çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Yatağan Belediye Başkan adayı Mustafa Toksöz ise vatandaşlardan ikinci 5 yıl için tekrar destek istedi.

Mitinge AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ile partililer ve vatandaşlar katıldı.