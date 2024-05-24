Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı: 'Mansur Yavaş umduğunu bulamadı' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı: 'Mansur Yavaş umduğunu bulamadı'

Cumhur İttifakı\'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı: \'Mansur Yavaş umduğunu bulamadı\'

Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, CHP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek için ilçeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mitingde beklediği ilgiyi bulamadığını söyledi.

24.05.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakının Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, "CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek için ilçeye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekiler Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı" dedi. Mitinge az sayıda ilçe halkının katılım sağladığını, Sarız'dan, Felahiye'den, Akkışla'dan, Kayseri merkezden ve çevre illerden otobüslerle, araçlarla insanların taşındığı söyleyen Uzunluoğlu, "Kürsüde yaklaşık 15 dakika kalan Yavaş, Pınarbaşı adayı Deniz Yağan'a 2 Haziran seçimlerinde destek istedi, bol bolda kendi reklamını yaparak Ankara'da yaptığı çalışmaları anlattı. Yavaş'ın miting alanındaki azlığı görmesi ise şaşkınlığa yol açtı. Yavaş, durumu hava şartlarına bağlarken, 'ben bu yağmur altında sizlerin daha fazla ıslanmasını istemiyorum. Bizim de biran evvel Ankara'ya gitmemiz lazım' diyerek seçim otobüsünden inip gitti. Yani CHP'lilerin Pınarbaşı mitingi fiyaskoyla sonuçlandı" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Menduh Uzunluoğlu, Mansur Yavaş, Deniz Yağan, Pınarbaşı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı: 'Mansur Yavaş umduğunu bulamadı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı'nın Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı: 'Mansur Yavaş umduğunu bulamadı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement