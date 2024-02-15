Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Çalışanlarına İş Garantisi Verdi

Politika

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarına seçimi kazanmaları halinde işlerine devam edecekleri mesajını verdi.

Seçimler yaklaşırken siyasetin ısınmaya başladığı bir ortamda çalışanların işlerini kaybedecekleri söylentilerinin çıkması üzerine Özkan Alp belediye çalışanlarına seslendi. Odunpazarı'na hizmet için 'Gönüller yapmaya geldik' sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Alp, "Sözümüzde de samimiyiz. Ailesini geçindirmek için çalışanı işten çıkararak gönül yapılmaz. Bu zamana kadar alınlarının teriyle belediyeye hizmet etmiş kıymetli emekçi kardeşlerim rahat olsunlar. Hepsinin gönüllerini fethedeceğiz. Şimdiden biz geldikten sonra daha iyi şartlarda çalışacaklarına emin olsunlar" dedi.

"Kıymetli emekçi kardeşlerimiz merak etmesin"

Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu da, çıkarılan söylentiler üzerine belediye çalışanlarını rahatlatan bir demeç vermişti. Özkan Alp ise belediye çalışanlarına, "Bu zamana kadar belediye için emek harcamış çalışan kardeşlerimizin huzurunu bozacak şekilde yapılan bir propaganda ahlakını asla kabul etmiyoruz. İş başına gelirsek çalışanların işlerini kaybedeceği söylentileri çıkarılıyor. Kıymetli emekçi kardeşlerimiz merak etmesin. Hiçbirinin alın terlerini heba etmeyeceğiz. Büyükşehir Adayımız Sayın Nebi Hatipoğlu Bey çalışanlara yönelik müjdelerini verdi. Her sözünün altına imzamızı atıyoruz. Göreve geldiğimizde tabii ki biz de Odunpazarı Belediyesi olarak Büyükşehir ile beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ben çalışanlarımızın bir kardeşi olarak söz veriyorum"

Her seçim döneminde belediye çalışanlarının işini kaybetme endişesi yaşadığını söyleyen Alp, "Biz geldiğimizde partizanlık tarihe karışacak. Belediyede çalışan kardeşlerimiz her seçim döneminde ister istemez böyle bir endişe yaşar. Bu bilindiği için kasıtlı dedikodular çıkarılır. Ben çalışanlarımızın bir kardeşi olarak söz veriyorum. Bu endişeler gereksizdir. Gece evinizde rahat uyuyun. Akşam mesainizi bitirip evinize gittiğinizde ailenizle huzurlu vakit geçirin. Sadece bizim iş başına gelmemizin heyecanını ve hevesini yaşayın" ifadelerini kullandı.

"Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık"

Dinamik biçimde hizmet etmek için bütün belediye çalışanlarının huzurlu ve mutlu olmaları gerektiğinin altını çizen Özkan Alp, Nebi Hatipoğlu'nun verdiği sözlerin kendilerini de bağlayan sözler olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın da gönlünü yapacağız, çalışanlarımızın da gönlünü yapacağız. Biz alın teri dökenin dostuyuz. Sizleri seviyoruz, siz de bizi seveceksiniz. Sayın Hatipoğlu'nun müjdelediği çalışanlarımız için kreş, kreşte ücretsiz bakım ve eğitim, otopark imkanı, sosyal denge tazminatı taahhütleri bizim de taahhüdümüzdür. Göreve gelir gelmez ilk önce bunları sağlayacağız ki hem çalışanlarımızın gönüllerini yapalım hem de büyük bir moral ve dinamizmle hep birlikte yola çıkalım" dedi.

"Kasıtlı çıkarılan dedikodulara kulak asmayın"

Olumsuz söylentilere değil hizmete odaklanılmasını isteyen Alp, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kıymetli emekçi kardeşlerimize diyorum ki, kasıtlı çıkarılan dedikodulara kulak asmayın. Odunpazarı halkı bizden hizmet bekliyor. Zihnimizi ve emeğimizi hep birlikte bunun için yoralım. Odunpazarı'nın bu zamana kadar göreceği en büyük hizmetleri birlikte yapacağız. Odunpazarılılar da mutlu olacak, siz de mutlu olacaksınız. Halkımız ve siz mutlu olunca biz de mutlu olacağız. Biz çevremizde gönlü kırık, mutsuz insan istemiyoruz. Mutluluk rahmettir. Bu rahmeti inşallah hep birlikte yaşayacağız." - ESKİŞEHİR