Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Çalışanlarına İş Garantisi Verdi

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarına seçimi kazanmaları halinde işlerine devam edecekleri mesajını verdi.
Seçimler yaklaşırken siyasetin ısınmaya başladığı bir ortamda çalışanların işlerini kaybedecekleri söylentilerinin çıkması üzerine Özkan Alp belediye çalışanlarına seslendi. Odunpazarı'na hizmet için 'Gönüller yapmaya geldik' sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Alp, "Sözümüzde de samimiyiz. Ailesini geçindirmek için çalışanı işten çıkararak gönül yapılmaz. Bu zamana kadar alınlarının teriyle belediyeye hizmet etmiş kıymetli emekçi kardeşlerim rahat olsunlar. Hepsinin gönüllerini fethedeceğiz. Şimdiden biz geldikten sonra daha iyi şartlarda çalışacaklarına emin olsunlar" dedi.
"Kıymetli emekçi kardeşlerimiz merak etmesin"
Geçtiğimiz çarşamba günü Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu da, çıkarılan söylentiler üzerine belediye çalışanlarını rahatlatan bir demeç vermişti. Özkan Alp ise belediye çalışanlarına, "Bu zamana kadar belediye için emek harcamış çalışan kardeşlerimizin huzurunu bozacak şekilde yapılan bir propaganda ahlakını asla kabul etmiyoruz. İş başına gelirsek çalışanların işlerini kaybedeceği söylentileri çıkarılıyor. Kıymetli emekçi kardeşlerimiz merak etmesin. Hiçbirinin alın terlerini heba etmeyeceğiz. Büyükşehir Adayımız Sayın Nebi Hatipoğlu Bey çalışanlara yönelik müjdelerini verdi. Her sözünün altına imzamızı atıyoruz. Göreve geldiğimizde tabii ki biz de Odunpazarı Belediyesi olarak Büyükşehir ile beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Ben çalışanlarımızın bir kardeşi olarak söz veriyorum"
Her seçim döneminde belediye çalışanlarının işini kaybetme endişesi yaşadığını söyleyen Alp, "Biz geldiğimizde partizanlık tarihe karışacak. Belediyede çalışan kardeşlerimiz her seçim döneminde ister istemez böyle bir endişe yaşar. Bu bilindiği için kasıtlı dedikodular çıkarılır. Ben çalışanlarımızın bir kardeşi olarak söz veriyorum. Bu endişeler gereksizdir. Gece evinizde rahat uyuyun. Akşam mesainizi bitirip evinize gittiğinizde ailenizle huzurlu vakit geçirin. Sadece bizim iş başına gelmemizin heyecanını ve hevesini yaşayın" ifadelerini kullandı.
"Biz gönüller yapmaya geldik diye yola çıktık"
Dinamik biçimde hizmet etmek için bütün belediye çalışanlarının huzurlu ve mutlu olmaları gerektiğinin altını çizen Özkan Alp, Nebi Hatipoğlu'nun verdiği sözlerin kendilerini de bağlayan sözler olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın da gönlünü yapacağız, çalışanlarımızın da gönlünü yapacağız. Biz alın teri dökenin dostuyuz. Sizleri seviyoruz, siz de bizi seveceksiniz. Sayın Hatipoğlu'nun müjdelediği çalışanlarımız için kreş, kreşte ücretsiz bakım ve eğitim, otopark imkanı, sosyal denge tazminatı taahhütleri bizim de taahhüdümüzdür. Göreve gelir gelmez ilk önce bunları sağlayacağız ki hem çalışanlarımızın gönüllerini yapalım hem de büyük bir moral ve dinamizmle hep birlikte yola çıkalım" dedi.
"Kasıtlı çıkarılan dedikodulara kulak asmayın"
Olumsuz söylentilere değil hizmete odaklanılmasını isteyen Alp, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Kıymetli emekçi kardeşlerimize diyorum ki, kasıtlı çıkarılan dedikodulara kulak asmayın. Odunpazarı halkı bizden hizmet bekliyor. Zihnimizi ve emeğimizi hep birlikte bunun için yoralım. Odunpazarı'nın bu zamana kadar göreceği en büyük hizmetleri birlikte yapacağız. Odunpazarılılar da mutlu olacak, siz de mutlu olacaksınız. Halkımız ve siz mutlu olunca biz de mutlu olacağız. Biz çevremizde gönlü kırık, mutsuz insan istemiyoruz. Mutluluk rahmettir. Bu rahmeti inşallah hep birlikte yaşayacağız." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Politika › Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Belediye Çalışanlarına İş Garantisi Verdi - Son Dakika
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?