Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi\'nde Esnafla Buluştu

Politika

Seçim çalışmaları çerçevesinde her gün farklı mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Yenikent Mahallesi'nde kurulan semt pazarındaki esnafla bir araya geldi.

Mahalle mahalle, sokak sokak, gece gündüz demeden mahallelerde esnafıyla, yaşlısıyla ve genciyle herkesin sorunlarını dinleyen ve projelerini anlatan Özkan Alp, Yenikent ziyareti sırasında semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafının sorunlarını dinleyen Alp, sıkıntıları çok iyi bildiklerini ve çözüm için 1 Nisan'dan itibaren bir an önce çalışmaya başlayacaklarını belirtti.

"Yenikent kapalı pazar yeri rant için yapıldı"

Pazar esnafı, Odunpazarı Belediyesi'nden 71 Evler'de semt pazarı yerine kapalı pazar alanı istediklerini ama ısrarla Kazım Kurt'un semt pazarını kurduğunu, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin arkasına yapılan pazar yerinin kendilerine sorulmadan belediye tarafından, kültür merkezinin çevresinde rant sağlamak için yapıldığını ve son 4 yıl içinde pazar yeri devirlerine izin vermemesinin kasıtlı bir karar olduğunu, 5362 Sayılı Pazar Yeri Yönetmeliği'nde esnafların tahsis hakkı olmasına rağmen Belediyenin yönetmeliğe aykırı iş yaptığını, hakları olan hizmeti alamadıklarını Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'e aktardılar.

"Göreve geldiğim ilk gün devir sıkıntısını çözeceğim"

Esnafın sorunlarını dinleyen Özkan Alp, "Tüm mahallelerimizde sıkıntılar aynı. Nereye, hangi pazara gitsek pazarcımızın isyanı Odunpazarı Belediyesi'nin yapmış olduğu haksiz uygulamalar. 31 Mart'tan sonra sorunları bilerek, pazarcı esnafımızı dinleyerek, öncelikle hak kayıplarını ortadan kaldırarak işe başlayacağız. Odunpazarı halkı ve pazarcı esnafı, sokaklara ve açık alanlara kurulan pazar yerlerinden daha fazlasını hak ediyor. Kapalı pazar yerleri yaparak hem vatandaşımızı hem esnafımızı mutlu edeceğiz. Yazın ve kışın şartlarına uygun, düzenli, çöp ve koku sorunu yaşatmadan rahat ve konforlu bir ortam sunacağız. Odunpazarı halkı ve esnafı bu hizmeti hak ediyor. Çalışmak için geliyorum ve çok çalışacağım" dedi.

"Kimsenin keyfi davranışlarla başkalarının ekmeği ile oynama hakkı yoktur"

Pazaryeri devirleri ile ilgili olarak da konuşan Özkan Alp, "Ekmek parasının peşinde olan pazarcı esnafımızın devrilerinin açılmaması yanlış bir tutumdur ve kimsenin keyfi davranışlarla başkalarının ekmeği ile oynama hakkı yoktur. Göreve geldiğim ilk gün pazar yeri devirleri ile ilgili sıkıntıyı çözecek ve devirlerin önünü açacağıma söz veriyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR