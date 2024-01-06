Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarın açıklanacak

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının yarın açıklanacağı bildirildi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a adaylık tebliğinin yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın İstanbul'da 12 büyükşehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının açıklanması planlanıyor. Açıklama öncesi bazı illerin adaylarının isimleri netleşmeye başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi için ismi geçen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın durumunun kesinleştiği belirtildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından aranan Başkan Halit Doğan'ın Cumhur İttifakı Samsun adaylığının kendisine tebliğ edildiği öğrenildi.

Halit Doğan'ın adaylığının yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı ifade edildi. - SAMSUN