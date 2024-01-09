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Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'dan hizmet sözü - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'dan hizmet sözü

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun'un gelişimi için herkese hizmet etmeyi amaçladıklarını belirterek, seçimlere 80 gün kala çalışmalara başladıklarını söyledi. Doğan, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle şehri daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan\'dan hizmet sözü
09.01.2024 - 16:46,
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Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, "Bu şehirden ekmek yiyen herkese hizmetkar olmak üzere yola çıkıyoruz. İnşallah şehrimizi hep beraber daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Halit Doğan, "Genciz, enerjimiz, cesaretimiz her şeyimiz çok yüksek. En önemlisi insanların bize olan sevgisi, bakışı şehri daha ileriye taşıma noktasında bizlere en büyük cesaret, en büyük yol haritası olacaktır. Seçimlere yaklaşık 80 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde hem AK Partimizin hem de Milliyetçi Hareket Partimizin emrinde olarak inşallah hiçbir şekilde ayrım göstermeden, Samsunumuzun tamamını kucaklayarak en garibinden en zenginine bu şehre hizmet eden herkese, bu şehirden ekmek yiyen herkese hizmetkar olmak üzere yola çıkıyoruz. İnşallah şehrimizi hep beraber daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Açıklamasının devamında Doğan, "Amacımız herkesin bu şehirden alırken bu şehre de vermesini, herkesin kendini emanet ettiği bir şehir olarak görmesini, şehrin de onlara kendini emanet ettiğini bilerek hareket etmesini sağlama duygusunu daha da arttırmaktır. Şehri daha da ileriye taşımak üzere 3 tane başkanımızın yaşadığı tecrübelerden dersler çıkararak, milletvekillerimizin ağabeyliklerinden cesaret alarak bu şehre hizmet etmenin kararlığı, azmi içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur da yaptıkları konuşmalarda Başkan Halit Doğan'a başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'dan hizmet sözü - Son Dakika
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