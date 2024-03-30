Cumhur İttifakı Üyeleri Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlarla Buluştu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı Trabzon'a da gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açıldığını ve şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesinin yapıldığını belirterek, bu trenin Kırıkkale'den yola çıkarak Trabzon'a da geleceğini söyledi. Uraloğlu, Trabzon'da yapılan altyapı projeleri ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan destek istedi.