Cumhur İttifakı Üyeleri Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlarla Buluştu

Yerel seçime bir gün kala Cumhur İttifakı üyeleri Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşünde vatandaşla buluştu. Vatandaşlar Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'a büyük ilgi gösterirken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, belediye başkanları ve MHP Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu vatandaşlara karanfil dağıttı.
Ulucami'den başlayan sevgi yürüyüşü İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Ellerinde Türk bayrakları ile vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı üyeleri vatandaşlara karanfil dağıttılar.
Sevgi yürüyüşüne Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşte, yarın yapılacak yerel seçimlerde vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayı Alinur Aktaş'a destek istendi. - BURSA
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da eser üretmediğini ve vaatlerini yerine getirmediğini belirtti. Kurum, sandığın milletin mahkemesi olduğunu ve 31 Mart'ta hesapların kesileceğini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ankara İl Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen Sevgi Yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve diğer ilçe başkanları da katıldı. Bakan Tekin, konuşmasında öğretmeni küçümsemenin toplumu eğiten öğretmenleri ve Atatürk'ü küçümsemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Kahramankazan'a yeni eğitim yatırımları yapacaklarını da söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kalabalık bir yürüyüş ve miting ile seçim çalışmasını tamamladı. Baş, vatandaşları yaşadıkları sıkıntılara ve beklentilerine göre oy vermeye çağırdı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının açıldığını ve şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesinin yapıldığını belirterek, bu trenin Kırıkkale'den yola çıkarak Trabzon'a da geleceğini söyledi. Uraloğlu, Trabzon'da yapılan altyapı projeleri ve hizmetler hakkında bilgi verdi ve vatandaşlardan destek istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göngören'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ederek, İstanbul'un kaynaklarının yağmalandığını ve seçime hazırlananların olduğunu belirtti. Ayrıca deprem konusunda önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşturulması için çalışacaklarını söyledi.
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