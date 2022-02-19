Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı - Son Dakika

Cumhur İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Manisa milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda proje ve yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunulurken, birlik beraberlik mesajları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki temsilcilerini Şehzadeler ilçesindeki bir otelde konuk etti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşad Ulaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri toplantıda yer aldı.

İl genelindeki yatırımlardan bahsetti

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen proje ve yatırımlardan bahsetti. Başkan Ergün, 17 ilçede vatandaşların refahı ve mutluluğu için hizmetlerini ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Birlik beraberlik mesajları verildi

Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın gücü ile hep birlikte halka hizmet noktasında çalışmalara devam edilmesi gerektiğinin mesajını verdi.

AK Parti MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, toplantıda yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin takdirle karşılandığını belirterek, aynı güç ve inançla çalışmaların sürdürülmesinin önemine değindi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu. - MANİSA