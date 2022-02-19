Üye Girişi
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı - Son Dakika

Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı

19.02.2022 14:43
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı

Cumhur İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Cumhur İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ev sahipliğinde bir araya geldi. Manisa milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanlarının yer aldığı toplantıda proje ve yatırımlara ilişkin istişarelerde bulunulurken, birlik beraberlik mesajları verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın Manisa'daki temsilcilerini Şehzadeler ilçesindeki bir otelde konuk etti. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Tamer Akkal, Mehmet Ali Özkan, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Dilşad Ulaş, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri toplantıda yer aldı.

İl genelindeki yatırımlardan bahsetti

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen proje ve yatırımlardan bahsetti. Başkan Ergün, 17 ilçede vatandaşların refahı ve mutluluğu için hizmetlerini ara vermeden sürdürdüklerini söyledi.

Birlik beraberlik mesajları verildi

Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın gücü ile hep birlikte halka hizmet noktasında çalışmalara devam edilmesi gerektiğinin mesajını verdi.

AK Parti MYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da, toplantıda yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin takdirle karşılandığını belirterek, aynı güç ve inançla çalışmaların sürdürülmesinin önemine değindi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle toplantı son buldu. - MANİSA

Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı

YORUMLAR
500
Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı Manisa'nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı Manisa'nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı Manisa'nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı Manisa'nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı

Cumhur İttifakı, Milletvekili, Cengiz Ergün, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
14:21 Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:52 Bakan Vedat Bilgin'den Migros açıklaması! Soruşturma başlatıldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
13:49 Güllü'nün sahilde canlı performansı sosyal medyayı salladı!
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 14:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakından Manisa'da istişare toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement