Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Ahmet Özal'ın 2 günde topladığı imza sayısı gündem oldu - Son Dakika
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Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Ahmet Özal'ın 2 günde topladığı imza sayısı gündem oldu

24.03.2023 11:38

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Ahmet Özal, geçtiğimiz günlerde iddialı bir çıkışa imza atarak "Oyumuz yüzde 25 civarında" demişti. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken Özal, iki günün sonunda yalnızca 567 imza toplayabildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci, devam ediyor.

27 MART'A KADAR ZAMANLARI VAR

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

GÖZLER AHMET ÖZAL'A ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan adaylar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkuşuz ki Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal... Özal, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde" demişti.

İKİ GÜNDE 567 İMZA TOPLAYABİLDİ

Ancak Ahmet Özal'ın bu iddialı çıkışı imza sürecine pek yansımadı. İki günlük süreçte Özal'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza verenlerin sayısı 567'de kaldı.

YORUMLAR (2)
  • Yucel Gulten: La ahmet git çorap sat Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Hepsi toplansa 100 bin imza toplayamazlar.....sadece reklam yapmak için aday lluyorlar Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
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Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu Seçime sayılı günler kala bomba iddia: Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu 'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyordu! İşte Ahmet Özal'ın cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı imza sayısı 'Oyumuz yüzde 25 civarında' diyordu! İşte Ahmet Özal'ın cumhurbaşkanı adaylığı için topladığı imza sayısı

Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Ahmet Özal'ın 2 günde topladığı imza sayısı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Ahmet Özal'ın 2 günde topladığı imza sayısı gündem oldu - Son Dakika
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