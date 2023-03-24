Oy oranını yüzde 25 olarak açıklayan Ahmet Özal'ın 2 günde topladığı imza sayısı gündem oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti! 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu

Bir dönemin muhalif gazetecisi, AK Parti'den aday adayı oldu

Üst sıralarda durum bildiğiniz gibi ama alt sıralar alev alev

Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adaylar için imza toplama süreci, devam ediyor.

27 MART'A KADAR ZAMANLARI VAR

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

GÖZLER AHMET ÖZAL'A ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan adaylar arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkuşuz ki Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal... Özal, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde" demişti.

İKİ GÜNDE 567 İMZA TOPLAYABİLDİ

Ancak Ahmet Özal'ın bu iddialı çıkışı imza sürecine pek yansımadı. İki günlük süreçte Özal'ın cumhurbaşkanı adayı olması için imza verenlerin sayısı 567'de kaldı.