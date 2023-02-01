Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak HDP şubat ayının ilk haftasını işaret etti! Kulislerde Gültan Kışanak'ın ismi konuşuluyor

AK Partili vekillere çok kızdı: Bu sıradan bir olay değil, millet size hakkını helal etmez

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken partilerin ve ittifakların cumhurbaşkanlığı için aday belirleme süreci de hız kazandı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da partisinin aday belirleme sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ŞUBATIN İLK HAFTASINDA ADAY AÇIKLANABİLİR

BBC Türkçe'ye konuşan Buldan, adaylarını "Şubat ayının ilk haftasında" açıklayabileceklerini söyledi. Adaylarını açıklamak için Millet İttifakı'nın 13 Şubat toplantısını bekleme gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Buldan, oluşturdukları isim havuzundan bir adayın belirleneceğini ifade etti.

KADIN ADAY ÖN PLANA ÇIKIYOR

Buldan, "Aday bir kadın olabilir mi?" sorusuna ise "O henüz belli değil" karşılığını verdi. Kulislerde ise HDP'nin bir kadın aday çıkarması olasılığının yüksek olduğu ve Gültan Kışanak'ın ismi ön plana çıkıyor.

KIŞANAK'IN ADAYLIĞI KONUSUNDA ENGEL BULUNMUYOR

Cezaevinde bulunan Kışanak'ın üstünde henüz kesinleşmiş bir karar olmaması dolayısıyla adaylığı önünde bir engel bulunmuyor. Kışanak ise geçtiğimiz günlerde isminin adaylık konusunda geçtiği sorulunca, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreç, partimiz HDP tarafından yürütülmektedir" açıklamasını yapmıştı.