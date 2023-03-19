Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı! İşte listelerin yayınlanacağı tarih - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı! İşte listelerin yayınlanacağı tarih

19.03.2023 10:07

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler bugünden itibaren adaylık başvurusu yapabilecek. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi 20 Mart, siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart'ta dolacak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları bugün başlayacak.

BAŞVURULAR 20 MART'TA SONA ERECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek.

PARTİLER İÇİN SON GÜN 23 MART

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart- 27 Mart arasında toplanacak.

KESİN ADAY LİSTESİ 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Türkiyede zengin sen cumhurbaşkanı adayı da oluyorsun millet vekili adayı da oluyorsun paran olmayınca ekmek de bulamıyorsun Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı! İşte listelerin yayınlanacağı tarih - Son Dakika
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