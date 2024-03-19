Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Almanya'da Görüşmeler Gerçekleştirdi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey: Hedefimiz Bursalıların Tamamının Oyunu Almak

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Bursalıların her birinin kıymetli olduğunu ve hiç kimseyi ötekileştirmediğini belirtti. Ayrıca, AKP'nin seçim çalışmalarında belediyenin olanaklarını kullandığını ve bunun belgeleriyle açıklayacaklarını ifade etti. Bozbey, hedeflerinin Bursalıların tamamının oyunu almak olduğunu ve 31 Mart'ta Bursalıların gülümsemeye başlayacağını söyledi.