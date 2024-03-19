Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç Almanya'da Görüşmeler Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da resmi makamlardaki muhatapları ve siyasilerle görüşmeler gerçekleştirdi, Türk vatandaşlarıyla iftarda bir araya geldi.
Kılıç, temasları kapsamında, Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı, Almanya Başbakanlığı ve Alman Parlamentosu'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Resmi makamlar ve siyasilerle yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri, Türkiye'nin AB süreci, bölgesel konular ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için öncelikli konular ele alındı.
Kılıç, Almanya'da ticari faaliyet gösteren Türk vatandaşlarıyla da iftarda buluştu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde tamamlanan Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 545 konutun anahtarı, törenle hak sahiplerine teslim edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, projenin önemine vurgu yaparak, belediyelerin güvenli ve depreme dayanıklı konut stoklarını hızlı ve adil bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise projenin tamamlanmasına ilişkin verdiği sözü tuttuğunu ifade etti.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirtti. Özel, çay üreticilerinin emeğini çalmaya çalışanlara ceza verilmesini istedi ve çay fiyatının en az 25 lira olarak ilan edilmesini talep etti. Ayrıca, emeklilerin haklarını almak için 31 Mart'ta güçlerini göstermelerini istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi, bugün de il genelinde 9 ayrı noktada iftar programı düzenledi ve 15 bin kişi iftarını Büyükşehir'in sofralarında açtı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve diğer parti üyeleri, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, esnafa hayırlı ramazanlar dileyerek talep ve şikayetlerini dinledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de yaptığı konuşmada çay fiyatının en az 25 lira olması gerektiğini belirtti. Ayrıca ÇAYKUR işçilerine kadro talebinde bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 200 milyon öz kaynakla hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı'nı düzenlenen törenle halkın kullanımına açtı.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Bursalıların her birinin kıymetli olduğunu ve hiç kimseyi ötekileştirmediğini belirtti. Ayrıca, AKP'nin seçim çalışmalarında belediyenin olanaklarını kullandığını ve bunun belgeleriyle açıklayacaklarını ifade etti. Bozbey, hedeflerinin Bursalıların tamamının oyunu almak olduğunu ve 31 Mart'ta Bursalıların gülümsemeye başlayacağını söyledi.
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