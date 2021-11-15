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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

15.11.2021 09:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,...

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) 'Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Son Dakika
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