Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız"
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençler ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA
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