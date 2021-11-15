Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın,... - Son Dakika

CHP'li başkan hakkında skandal taciz iddiası: İşe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) "Onlar bu işi öne çektikleri takdirde diyelim ki 2 ay daha öne çekmeleri tüm vatandaşımızın, halkımızın 2 ay önceden bu köprüden istifade etmesini sağlayacaktır. Biz de gelir o zaman toplu açılışını yaparız"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ezineli Yahya Çavuş belgeseli galası için gittiği Çanakkale'de gençler ile bir araya geldi.