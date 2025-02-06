Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2025 itibarıyla 363 bin haneye toplam 34,5 milyar lira kira desteği verdik"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz"

-"Sağlık Bakanlığımız 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisini tamamladı. Bölgede ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesi kurduk"

-"Sağlık alanında bölgemizde 58 milyar liralık toplam 5 bin 750 yataklı 92 sağlık tesisinin inşası ise devam ediyor"

-"Depremde 1295 okul ve 9 bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik"

-"Demiryollarında hasar gören hattımızın 1060 kilometrelik kısmının yapım ve onarım çalışmaları bitti"

-"3 bin metre uzunluğundaki bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Geniş gövdeli uçakların inebileceği yeni pisti inşallah Hatay'ımıza tekrar kazandırıyoruz"

-"Depremde zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik"