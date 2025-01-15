Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik.

15.01.2025 13:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. Herkes yandık bittik derken biz bu kriz Türkiye'yi teğet geçecek dedik ve haklı çıktık"

-"Partimiz 11 milyon 135 bin 306 üye sayısı ile zirvedeki yerini koruyor"

-"Bizden sonra ikinci sıradaki ana muhalefete attığımız fark 9 buçuk milyon üye. AK Parti gençlik kollarının 1 milyon civarındaki üye sayısı birçok siyasi partinin üye sayısından daha fazladır"

-"109 ülkenin nüfusundan daha çok mensubu olan devasa bir aileden bahsediyoruz. AK Parti olarak üye sayısı olarak Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Böyle bir ailenin ferdi böyle bir hareketin neferi, böyle bir parti lideri olmakla iftihar ediyor, rabbime de sonsuz hamd ediyorum"

-"Milletin rotasından hiç ayrılmadık. Milletin kadim değerlerinden asla kopmadık. Bütün vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Bu sevdayı kıskananlar oluyor. Rabbim nazarlardan saklasın. Birliğimizi dayanışmamızı daim eylesin"

-"İhracatta 262 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Geçen yıla göre ihracatımız Yüzde 2.5 oranında artış gösterdi"

-"Savunma sanayi ihracatımız tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İnşallah turizmde de yüzümüzü güldüren tablo ile karşılaşacağız. İşsizlik oranı yüzde 8,6 oranında gerçekleşti"

-"Bölgemizdeki sıcak çatışmalara rağmen bunları başarmamız takdire şayandır. Enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziran'da girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor"

-"Dünyada da benzer bir durumun yaşandığına şahitlik ediyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projesi çalışmalarımızdan biri. Kararlı duruşumuzu bozmayıp 85 milyon hep birlikte kazanacağız"

-"IMF borcunun ödenmesinden tek haneli enflasyona kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık"

-"IMF kapılarımızı çaldı, "sizden bir daha borç almayacağız" dedik. Milletim kalbini ferah tutsun. Ne yapıyorsak akılla ve incelikli bir strateji ile yapıyoruz"

-"Türkiye Cumhur ittifakı ile menzile mutlaka varacak. Kin ve husumetin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik.
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. - Son Dakika

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