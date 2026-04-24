Cumhurbaşkanı Erdoğan, 333 hafızın icazet merasimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Cami'nde gerçekleştirilen Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okulları ve Üsküdar Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları bünyesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 333 Hafız'ın icazet merasimine katıldı.

İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve duaların ardından hafızlığını tamamlayan Kur'an talebeleri, Reis-ul Kurra Mustafa Demirkan'dan icazetlerini aldı. İcazet alan hafızlar, merasime Türkiye ve Filistin Bayraklarının olduğu atkılarla katıldı.

İcazet merasiminin sona ermesini ile birlikte, hafızlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Cuma namazını da Büyük Çamlıca Camii'nde eda ederken, Cuma Hutbesini genç Hafız Muhammed Fatih Mercan, Arapça, İngilizce, Japonca ve Türkçe olmak üzere 4 farklı dilde okudu. Cuma Namazını ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı.

İcazet merasiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Diyanet İşler Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve çok sayıda davetli hazır bulundu. - İSTANBUL