Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin Kütahyalıya seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin Kütahyalıya seslendi

Kütahya'da partisinin mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalar yaptı. Kütahya'ya gelerek partisinin mitinginde 35 bin Kütahyalıya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

28.02.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin Kütahyalıya seslendi

KÜTAHYA - Kütahya'da partisinin mitingine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Kütahya'ya gelerek partisinin mitinginde 35 bin Kütahyalıya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin Kütahyalıya seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:43:45. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 bin Kütahyalıya seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement