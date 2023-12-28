Cumhurbaşkanı Erdoğan: "36 saatte 54 terörist yok edildi"

"Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum"

"Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerin sayısını 76'dan 208'e yükselttik"

"208 üniversite ile 81 vilayetin 81'inde üniversitelerimiz var"

"Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağladık"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağını bilmenizi istiyorum. 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerin sayısını 76'dan 208'e yükselttik. 208 üniversite ile 81 vilayetin 81'inde üniversitelerimiz var. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağladık" dedi.