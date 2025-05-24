Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ederek gösterileri izledi. Vatandaşlar tarafından büyük sevgi ile karşılanan Erdoğan, katılımcıları selamladı.
Organizasyonun üçüncü günü Atlı Sporlar Gösterileri, Okçuluk Aktiviteleri, Binicilik Aktiviteleri, Güreş Gösterileri, Dayanışma Obası, Bölgesel Kültür Tanıtımları, Enstrüman Müzesi, Toylar, Sanat Atölyeleri, Sahne Etkinlikleri ve Konserler, Çocuk Sanat Atölyeleri, Sergi ve Atölyeler, Çocuk Şenlikleri, Etnopark Aktiviteleri, Geleneksel Çocuk Oyunları, Evrensel Tatlar, İkramlar ve Dünya Kahveleri etkinlikleriyle devam edecek.
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