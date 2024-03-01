Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında vatandaşlardan sevgi seli
ANTALYA - Antalya Diplomasi Forumu için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camiye geldi. Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa da oyuncak ve harçlık verdi.
ADF için dün akşam Antalya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki Mecek Camii'ne geldi. Cami bahçesindeki vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, onlarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye ailesiyle gelen küçük bir çocuğa oyuncak ve 200 TL harçlık veren Erdoğan, ardından Cuma namazı için camiye giriş yaptı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürleri değişti. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk getirildi. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29 yeni Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de atanmıştır.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınarak yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atanmıştır. Ayrıca, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atanmıştır.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Anagold'un vergi borcunu niye sildiklerini sordu. Günaydın ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin aynı şekilde Meclis'ten geçirilmeye çalışılmasını eleştirdi ve TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığını ve Atatürk'e olan vefa duygusunu vurguladı. İmamoğlu, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ve vatanı sevmenin büyük bir vefa bağlılığı olduğunu belirtti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 4 ile yeni emniyet müdürü atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Diğer taraftan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Denizli, "Biz yola birlikte Çeşme diyerek çıktık. Şimdi birlikte Çeşme diyeceğiz, birlikte Türkiye diyeceğiz. İlk günden son güne kadar işimiz gücümüz Çeşme olacak. Bu beş yıllık süre içerisinde işimiz gücümüz Türkiye diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak vizyonu hep birlikte ortaya koyacağız" dedi.
CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ulusal çapta gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefanın, kurucu kadrolara duyulan vefa olduğunu vurguladı. Özel, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin 'ihtimal dışı' bırakılmaması gerektiğine ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya güldü. Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.
TBMM'de, CHP'nin 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerisi sırasında AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit arasında tartışma yaşandı. Şahin'in ''DEM çizgisinde demlenen'' sözlerine tepki gösteren Koçyiğit, ''Keşke azıcık o demden sana nasip olsa da insanlık öğrensen.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, Atatürk istismarı yaptığını söyledi. Çelik, Ceyhan'da düzenlenen mitingde, Ceyhan'ın stratejik önemine vurgu yaparak, Erol Kahraman ve Fatih Kocaispir'e destek çağrısında bulundu. Ayrıca, muhalefetin seçim sonrası ortaya çıkacak pazarlıklarını merakla beklediklerini belirtti.
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