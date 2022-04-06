Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

06.04.2022 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın (AA) hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın (AA) hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'den bugüne Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bugün dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan AA'nın genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve yeni medya mecralarına yönelik yatırımlarıyla yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum. 102'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı, cumhurbaşkanı, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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