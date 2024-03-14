Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Provokatif işler ve çamur atma eylemleriyle uğraşıyoruz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, bu tip provokatif işlerin her seçim öncesinde yaşandığını belirterek, bundan medet umanların başarısız olacaklarını söyledi. Ayrıca, Yücel, ekonomik durum, işsizlik ve seçim güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.