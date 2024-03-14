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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'daAĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Ağrı'ya geldi.

14.03.2024 19:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da

AĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında çocuklar yöresel kıyafetleriyle karşıladı.

Kaynak: İHA

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