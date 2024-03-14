Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı'da
AĞRI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında çocuklar yöresel kıyafetleriyle karşıladı.
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, bu tip provokatif işlerin her seçim öncesinde yaşandığını belirterek, bundan medet umanların başarısız olacaklarını söyledi. Ayrıca, Yücel, ekonomik durum, işsizlik ve seçim güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.
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