Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Gençlik İftarında
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Gençlik İftarında

13.03.2026 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı" programına katıldı.

İbiş, NSosyal hesabından, iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı" programına telefonla bağlanarak, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan-ı Şerif'inizi, bu iftar saatinde sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum, iftarınız makbul olsun. Ramazan-ı Şerif'iniz, inşallah dualarımızın kabulüyle Rabb'im bizleri Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunan İbiş de paylaşımında, şunları kaydetti:

"Geçmişten Günümüze AK Gençlik İftarı'mızda arayarak bizleri yalnız bırakmayan, onurlandıran Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Her zaman gençlerin yanında duran ve bizlere güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle, AK Parti'mizin vefa, dava ve kardeşlik anlayışını yaşatmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:40:43. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Gençlik İftarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.