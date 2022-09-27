Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır - Son Dakika
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Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır

27.09.2022 12:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Mersin'de yaşanan terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Mersin'deki terör saldırılarına ilişkin ilk yorumunu yaptı. Erdoğan, 1 polisin şehit olduğu 1 polisin yaraladığı terör saldırısıyla ilgili muhalefete yüklendi.

TAKİP EDERSENİZ CHP YA DA HDP'NİN GRUPLARINA ÇIKAR

Erdoğan, ''Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar 1 polisimizi şehit etti, 1 polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye, ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır. Aynı durum batı için de gereçlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Biz tüm kalbimizde barış, huzur istiyoruz. Bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz'' dedi.

MERSİN'DE NE OLMUŞTU?

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Soylu da, saldırıyı gerçekleştiren iki kadın teröristin kaçamayacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyla kendilerini patlattığını belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

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