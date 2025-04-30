Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Özgür Özel'in meydan okumasına yanıt veren Erdoğan, "Kendince bize meydan okuyor, insan önce aynaya bakar" dedi. Erdoğan ayrıca İmamoğlu'nun oteldeki görüşmesinde güvenlik kamerasının bantlanmasına ilişkin, "Şeffaf olacağız deyip bantçı oldular" dedi.

30.04.2025 12:52  Güncelleme: 13:08
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Görevden alınan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşme sırasında güvenlik kameralarının yakın korumalarca bantlandığı görüntülerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk tepki geldi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Grup toplantımızın, değerlendirmelerimizin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarımıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Geçen hafta çarşamba günü 23 Nisan'ı kutladık. Sizlerle 1920'den bugüne Türkiye'nin istiklali için emek vermiş, ter dökmüş tüm vekiller adına şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal'in yanı sıra ilk meclisteki tüm vekilleri bu vesile ile rahmetle yad ediyorum.

"TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİK"

27 Nisan Pazar günü ise milli iradeye yapılan hadsizliğin 18. seneidevriyesiydi. Türk demokrasisine cesaretle sahip çıktı. O gün aslında tarihin akışını da değiştirdik. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık'ın 15 Temmuz'un başarısız olmasının gerisinde 27 Nisan gecesi aldığımız yürekli tavır vardır. AK Parti milletin kurduğu, büyüttüğü partidir. AK Parti'nin bir sahibi varsa o da milletimizin ta kendisidir. Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Milletimizle daha güçlü şekilde kucaklaşacağız. Allah korusun aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden bir parti haline dönüşürüz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

ÖZEL'E TEPKİ: FETÖ'CÜLERİN ÜFÜRÜĞÜYLE SİYASET YAPIYOR

Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır. Bunlar, ülkeleri, milletleri için hiçbir projeleri olmadığı halde iktidar hayaline kapılırlar. Sandıkta seçmenden tokadı yiyince milleti suçlamaya başlarlar. Türk demokrasinin kalitesini düşüren toksik muhalefet anlayışıdır. CHP, meclisteki sandalye sayısına göre en büyük muhalefet partisidir. CHP'nin başındaki zata bakıyorsunuz siyaset yaptığını sanıyor. Liseli gençleri kullandırtmadığı için MEB Bakanımıza, yalanlarını yüzlerine vurduğu için İçişleri Bakanımıza, sokak terörüne izin vermedikleri için emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollarla gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. FETÖ'cülerin üfürüğüyle siyaset yapıyor. Yabancı medya kuruluşlarına ağlayarak sadece kendisini değil partisini ve ülkesini de utandırıyor.

"ŞEFFAF OLACAKLARDI, BANTÇI OLUP ÇIKTI"

Özel'in selefi cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Ne kapısını çalan var ne de soran. CHP Genel Başkanı kendine çeki düzen verene kadar bu şahsı adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Unutmayın, izahı olmayanın mizahı olur diye meşhur bir söz var. CHP'de olup biteni başka şekilde adlandırmak mümkün değil. Şeffaf olacaklardı bantçı olup çıktılar. Biz giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli tekzip yiyen, yalanlanan bir CHP başkanı bizim işimize gelir. Biz CHP'ye umut bağlayan vatandaşlarımıza üzülüyoruz. Memlekete kazandırdığımız eserleri usanmadan anlatırken Türkiye Yüzyılı'na neler yapacağımızın müjdelerini de paylaşacağız. Bu noktada en büyük görev AK Parti'nin her kademesindeki siz kardeşlerime düşüyor.

"DÜNYANIN EN GENİŞ TABANLI PARTİLERİNDEN BİRİYİZ"

Biz maraton koşucusuyuz. Sizlerden sesinizi, işinizi gücünüzü her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Yılın her gününü, günün her saatini AK Parti'nin rüzgârını hissettirmenizi istiyorum. Birçok cephede mücadele yürütsek de hepsinin üstesinden gelecek güce, iradeye sahibiz. 11.5 milyonluk üyesi ile dünyanın en geniş tabanlı partilerinden olan AK Parti'yi temsil etmek bu sorumluluğu üstelenmek demektir. Bunu bir şeref madalyası olarak görüyoruz.

Dünya gömlek değiştireceği zaman hadisler sakınılmaz olurmuş. Bugünkü tablo tam da bu. Kuzeyimizde ve güneyimizdekileri hep birlikte ta ki ediyoruz. Vuku bulan her olay ve katliam bir hakikati tekrar hatırlattı. Batı'nın ikinci cihan harbi sonrası dünyaya dayattığı değerlerin bir illüzyondan ibaret olduğudur bu da. Asıl yüzlerinin deşifre olmasının şaşkınlığı içindeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

"DELİ DUMRUL DÜZENİNE GÖZ YUMULAMAZ"

Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın partisi pırtısı kimliği olmaz. İster İstanbul'da ister başka yerde olsun ortada bir deli dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA HAZIRLIK İÇİNDEYİZ

Devletin ve milletin bekası için üstlendiğimiz sorumluluklar, kendi kısır siyasetlerini karıştıranlara laf yetiştirerek kaybedecek vaktimiz yok. Onların yapmadıkları görevleri de gerektiğinde biz omuzlayıp, icraate dönüştürüyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda da hazırlık içindeyiz. İstanbul'da halkımızın malını canın kifayetsizlerin akıbetine bırakamayız. 23 Nisan'dan bu yana verdiğimiz mücadele ile bunu bir kez daha ortaya koyduk. İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP başkanı 5 gün sonra şehre yolunu uğradı. Onda da koltuğunu borçlu olduğu kişiden talimat almaya gitmiştir. Kesintiye uğratılmasa kentsel dönüşüm çalışmaları ile 600 bin konut çoktan bitirilip sahiplerine teslim edilecek, 1 buçuk milyon konutun yenilenmesine doğru ilerliyor olacaktık.

MİLLET BAHÇELERİMİZ HAYATİ ROL OYNADI

İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla TOKİ vasıtası ile 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor. Ulaşım altyapımızı her sene daha da güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin ne kadar hayati rol oynadığı geçen haftaki depremde daha iyi anlaşılmıştır. Kağıthane Hasbahçe'yi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız orada dinlenirken biz de çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Millet bahçelerimizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projeye ağırlık verdik. İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen sene ihaleleri tamamladı. 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Kalan 24 bin 100 konutun inşası hızla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK ARTTI

Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Hakan Caf:
    7 gün 24 saat konuşuyor;lakin ekonomi hakkında tek kelime etmiyor, ya CHP' ya Gazze... 111 46 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Hirsis konusuyor 79 72 Yanıtla
  • şakir:
    imamoğlundan ne korktunuz yaa ama cumhur başkanı İMAMOĞLU olacak göreceksiniz 66 53 Yanıtla
    Faruk Demiroğlu:
    yala prasayı şakşakçı Şakir. 0 0
  • k K:
    Demokrasiye cesaretle sahip çıkma iddiası gerçeğe aykırıdır. Krallık ilan ettin. neredeyse Türkiye'de Demokrasi'yi mahvettin. 70 40 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Doğru tarihin akışını degistirdin ama tersine ne adalet koydun, ne hukuk koydun insanların %70 insanların açlık sınırında. Ortacagi vyasiyoruz sayende 78 29 Yanıtla
    Faruk Demiroğlu:
    % 05 kısım demek istedin galiba 0 0
  • fmpsd69v55:
    ülkenin sorunlarını enflasyonu bırakmışlar tam kabine chp ile uğraşıyorlar e tabi şimdi e tabi şimdi e tabi promter şimdi e tabi şimdi :) 54 24 Yanıtla
  • selami inel:
    Bunlar profesyonel hırsız ülkeyi yedi bitirdi ekonomiden tek kelam etmiyor varsa yoksa CHP 52 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    neden aynı seyleri kendi adamları için demiyor ??? 43 17 Yanıtla
  • Erol:
    Bu adam hiçmi içinde bulunduğu veya yakın geçmişine dönüp bakmıyor.kimlerle yol yürüdüğüne,koltuk ugruna hangi tavizler verdiğine,ekonomiyi nenhale getirsiğine bakmıyorda medya gücü ile devlet gücü ile kendi yaptıklarını şimdi muhalefete yapmış gibi göstermeye çalışıyor 37 14 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Senin gittiğin yerlerdede bantlaniyor, sendede jemır var ,senin ayricaligin cumhurbaşkanı olmanmi. Adamı peşine devleti takmisiniz açığını bulmak için herhalde önlemini alacak. Hepimiz sizi ve seni 25 yılda öğle ezberledikki beyefendi. 32 17 Yanıtla
  • sus ceo:
    İmamoğlu korkusu bunları bebek katiline muhtaç etti. Millet sizden bıktı, 20 12 Yanıtla
  • sus ceo:
    Asker katili Apo'dan medet umanlar ilk seçimde halktan şamarı yiyecek 19 9 Yanıtla
  • mert çelik:
    tarsus kazısında halktan saklanan bılgı cıkarılanlara branda örtmek ona gelınce laf yok tabi 19 7 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Hipnozite ;) 18 7 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sadece kuru laf kalabalığı, hiçbir icraat yok. Milletin hiçbir sorununu çözemedin. Millet sizden bıktı ve İlk seçimde şamarı vuracak. 15 8 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    REİS ÇAKAR GEÇER CAHAPE DEN BİR HALT OLMAZ 8 13 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 23 yıldır ne ekonomik sıkıntılar, ne milli eğitim, ne dış politika kısacası hiçbir şey çözülemedi. Sonunda asker katili Apo'dan medet umar hale geldin, emekliyi açlığa mahkum ettin, gençlerin hayallerini yıktın. İcraat yok, bol dedikodu var. Devleti yönetmek ciddiyet ister. 10 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Konuştu baş hırsız 9 7 Yanıtla
    Uğur Kart:
    DEDİ :GAVAT OĞLAN 0 0
  • Sernazze:
    oooo bütün maaşçılar burada ekosistem trolleri 8 4 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    reis sen bari şeffaflıktan bahaetme 6 5 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Jammer var birde aynaya bant. Ne alaka !? Jammer herseyi durdurabilir 0 9 Yanıtla
  • n5685244:
    ekonomi ne olacak faiz%46 daw işler iyi değil. asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin bunlara ciddi adımlar atılmıyor anca sabır şükür dua tavsiye ediliyo 5 3 Yanıtla
  • Elisa21:
    ÇOK ŞEFFAF Bİ PARTİ PAVYON DA SATILIK DELEGE ALIYORLAR HAYVAN PAZARI GİBİ 2 1 Yanıtla
  • subutay baybars:
    saolsuh başkana milletimiz refah içerisinde yaşasın diye uğraşıyor iş gücü bırakmış 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki - Son Dakika
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