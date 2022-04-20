Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Dik dur. Yıldızların altında nasıl başı eğik durursun? Hangi yoldan gidersen git, sonunda ölüm bekliyor. Sen de öleceksin, bu dünya da ölecek, bu yüzden dik dur." sözlerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet, biz de her hal ve şart altında dik duracağız. Allah'ın rızasını kazanma ve milletimizin duasını alma dışında hiçbir karşılık beklemeden ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bizim ilham ve güç kaynağımız da tek muhatabımız da milletimiz." dedi.

"Hiç kimsenin milletimizle aramıza girmesine müsaade etmedik etmeyeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi muhalefetin fitne ve gerilim siyasetini, basiret ve aklıselimle savuşturacaklarını; milletin fertleri arasına nifak tohumları ekilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Ezelden ebede uzanan bin yıllık kardeşliğimizin, muhalefetin siyasi hesaplarına kurban edilmesine asla göz yummayacağız. Bu amaçla AK Parti teşkilatları olarak kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayın gönüllerimizi yumuşatan ikliminden de istifade ederek besmelemizi çekip yeni bir heyecanla yeni bir azimle tekrar yola revan oluyoruz." diye konuştu.

2023 seçimlerine kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane, hali hatırı sorulmadık insan bırakmayacaklarını belirten Erdoğan, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi dışlamadan, 85 milyonun her bir ferdine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Erdoğan, "Bilhassa bir dönem partimiz içinde yer almış, AK Parti çatısı altında bu ülkeye hizmet etmiş ancak daha sonra farklı sebeplerle teşkilatlarımızdan kopmuş kardeşlerimize ulaşmaya özel önem ve öncelik veriyoruz. Dava kardeşliğimizi yeniden perçinleyerek, kalbi Türkiye için çarpan herkesle irtibatlarımızı güçlendirmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük ve güçlü Türkiye idealine inanan herkesi, tüm farklılıkların ötesine geçip "Türkiye" ortak paydasında buluşturmayı arzu ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımızda yaşanan hadiseler, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek yegane vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olduğu anlaşılmıştır." dedi.

"İhtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi..."

Erdoğan, "Coğrafyamız kan ağlarken, komşularımız savaşırken, hemen yanı başımızda çocuklar, kadınlar ölürken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomik krizi ile boğuşurken, muhalefetin ve 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Sadece geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmalar bile zillette izzet aranamayacağı bir kez daha ispatlanmıştır." diye konuştu.

Yine bu sürecin, muhalefetin, 28 Şubat ittifakının, kendi menfaatlerinden ve hırslarından başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkardığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle, milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit en temel meselelerde bile uzlaşamayan çeşitli grupların, ülkenin ve milletin hayrına hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor.

Vatandaşlarımız 6 masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek istiyorum: Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir. Siyaset mühendislikleriyle siyasetçilik oynayanlar, son 20 yıldır defalarca olduğu gibi yine başaramayacaklar yine eski hezimete uğrayacaklardır."

Türk milletinin demokratik kazanımlarına el koymak isteyenlerin, tıpkı daha öncekiler gibi yine kaybedeceklerini, tarih sahnesinden silinip gideceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte bize düşen sadece daha çok çalışmak, daha fazla sahada olmak, milletimizle gönül bağımızı daha da güçlendirmektir.

Türkiye'de siyasetin adresi ile merkezi de AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. AK Parti'nin kapıları, ülkemize siyaset yoluyla hizmet etmeye çalışan herkese sonuna kadar açıktır. Türkiye için hayal kuran, bu ülke için planı projesi olan tüm insanlarımıza, AK Parti çatısı altında yer vardır. Çünkü biz 11,5 milyona ulaşan üye sayısıyla sadece ülkemizin en büyük, en kuşatıcı, en geniş tabanlı siyasi partisi değil biz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Buradan tüm kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma, özellikle de gençlerimize samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım. Gelin son 20 yılında olduğu gibi ülkemizin geleceğine de damgayı beraber vuralım. Ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna beraber taşıyalım. Gelin, bu mübarek Ramazan günlerinde saflarımızı sıklaştıralım, dayanışmamızı artıralım, birlik ve beraberliğimizi güçlendirelim. Gelin kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim, kalplerimizi birbirimize yeniden çok sıkı bir şekilde kenetleyelim."

(Sürecek)