Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrasında 3 maddelik bir kanun teklifi sunmasına bugün AK Parti grup toplantısında çıktığı kürsüden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel.

CHP'DEN ERDOĞAN'IN ANAYASA ÇAĞRISINA İLK TEPKİ

Erdoğan'ın başörtüsü için yaptığı Anayasa çağrısına CHP adına ilk yanıt veren isimse Grup Başkanvekili Özgür Özel oldu.

"KANUN TEKLİFİMİZ AK PARTİ'DE RAHATSIZLIK YARATTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması biter bitmez Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!"" ifadelerini kullandı. İşte CHP'li Özgür Özel'in paylaşımı;