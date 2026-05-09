Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlandı

09.05.2026 20:34
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlanarak, kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Danışma Meclisi'ndeki katılımcılara telefon bağlantısıyla hitap etti.

Partisindeki kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm annelerin de Anneler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salondakilerce uzun süre alkışlandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, burada yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarına teşekkür edip, kadınların siyasette üstlendiği role değindi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Kadın Kolları'nın sahadaki emeğini vurgulayarak, teşkilat çalışmalarına verdikleri desteğin devam edeceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de kadın teşkilatlarının kentin her noktasında büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MYK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe kadın kolları teşkilatları, mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı.

Program kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen saha çalışmaları ve teşkilat faaliyetlerini içeren video gösterildi.

Danışma Meclisi programı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

