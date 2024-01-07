Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan Adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan Adayının Mehmet Kocatepe olduğunu duyurdu. Kocatepe, AK Parti'nin güvenini kazanarak seçimlere katılacak ve Artvin'in yeni belediye başkanı olmayı hedefliyor.
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7.01.2024 15:43:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan Adayını açıkladı - Son Dakika