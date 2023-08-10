Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilini böyle fırçaladı: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili milletvekilini böyle fırçaladı: Tuba ne seyrediyorsun, butona bas

10.08.2023 17:02

Kahramanmaraş'ta temel atma törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'ı zamanında butona basmadığı için fırçaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal'a, ''Tuba ne seyrediyorsun, butona bas'' diye çıkıştı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kentsel dönüşüm temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'ı butona zamanında basmadığı için fırçaladı. Erdoğan'ın, "Tuba ne seyrediyorsun, butona bas" diye çıkışması dikkat çekti.

KAHRAMANMARAŞ'TA KENTSEL DÖNÜŞÜM TEMEL ATMA TÖRENİ

Depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ta kentsel dönüşüm temel atma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene canlı bağlantı ile katıldı.

"TUBA NE SEYREDİYORSUN, BUTONA BAS"

Temel atma töreni sırasında ilginç anlar yaşandı. Protokol üyeleri, hep birlikte butona basmak için kürsüye çıktı. O sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'ı butona zamanında basmadığı için fırçaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal'a, "Tuba ne seyrediyorsun, butona bas" diye çıkıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Politika, Güncel, Son Dakika

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