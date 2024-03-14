Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen\'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti

Politika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.

KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AK PARTİ MUĞLA ADAYI AYAYDIN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Resmi Gazete yayımlanmadan saatler öncesinde gazetecilere, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan 190 parsel için acil kamulaştırma kararı çıktığını söyledi. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi. Bu nedenle dün akşam Cumhurbaşkanımızı iki kez arayarak taleplerimi ilettim, köylülerimizin topraklarının istimlak edilmesinden vazgeçilmesi için talepte bulundum." diye konuştu.

RESMİ GAZETE YAYIMLANMADAN ÖNCE SİNYALİ VERDİ

Ayaydın, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını söyledi. Bu gece ya da yarın, dün çıkarılan kamulaştırma kararının iptal edileceği yönündeki kararı Sayın Cumhurbaşkanımın sonuçlandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.