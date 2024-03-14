Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen\'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı. İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Resmi Gazete yayımlanmadan saatler öncesinde gazetecilere, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan 190 parsel için acil kamulaştırma kararı çıktığını söyledi. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Ben Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Aydın Ayaydın olarak yeşile, doğaya ve köylünün tarlasına olan sevgim ve bağlılığımdan dolayı bunu kabul etmem mümkün değildi. Bu nedenle dün akşam Cumhurbaşkanımızı iki kez arayarak taleplerimi ilettim, köylülerimizin topraklarının istimlak edilmesinden vazgeçilmesi için talepte bulundum." diye konuştu.
Ayaydın, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez telefonla görüştüğünü dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kamulaştırma kararının iptali yönündeki talebe sıcak baktığını söyledi. Bu gece ya da yarın, dün çıkarılan kamulaştırma kararının iptal edileceği yönündeki kararı Sayın Cumhurbaşkanımın sonuçlandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde yer alan Akbelen Ormanları'nda, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek için geçen yıl 24 Temmuz'da ağaç kesimine başlanmış, yüzlerce ağaç yok edilmişti.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı:
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parselin kamulaştırılması kararını yürürlükten kaldırdı. Karar, maden işletme ruhsatlı sahada maden üretimine devam edilebilmesi için alınmıştı.
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