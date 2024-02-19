Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev\'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye yaptığı ilk ziyarette resmi bir törenle karşıladı. Aliyev, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra gerçekleştirdiği bu ziyarette Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

19.02.2024 23:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

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