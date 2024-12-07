Erdoğan: 11 ilde 201 bin konut teslim edilecek

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz"

"Burası öyle Özgür Özellerin laf yapıp icraat yapmadıkları iktidar değil"

"Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje"

" Kule denince aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçikleri korumak için inşa ettiğimiz kuleler geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Özel ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'ne katıldı.