Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anne ve Babasının Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anne ve Babasının Kabrini Ziyaret Etti

20.04.2023 13:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdardaki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Kısıklıdaki konutundan ayrılan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan Ramazan Bayramı arifesinde, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anne ve Babasının Kabrini Ziyaret Etti - Son Dakika


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