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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti
23.01.2024 - 16:49,
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Singapur, Tunus, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya, Tunus, Singapur ve Portekiz büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti - Son Dakika
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