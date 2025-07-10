Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılışının 5'inci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.
Söz konusu kararla birlikte Ayasofya'nın müze statüsü kaldırılmış, cami olarak ibadete açılması kararlaştırılmıştı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak' - Son Dakika
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