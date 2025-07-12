Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade ederek, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını dile getirdiğgi görüşmede sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Aliyev ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefiyle başlayan süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirterek, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisini iletti. - ANKARA