Erdoğan ve Aliyev Telefon Görüşmesi

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini her alanda ilerletmeye devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi için yürütülen çalışmalara desteğini sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle başlattığı sürecin bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasına da katkı sağlayacağını, sürecin başarıyla neticelenmesinin bölgesel güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Görüşmede Aliyev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle başlayan süreçte Türkiye'nin elde ettiği başarının önemli olduğunu, sağlanan ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirtirken, sürecin başarıyla tamamlanıp hedefine ulaşması temennisinde bulundu.