Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeyi kullandı:
"Obamız, yuvamız, gözbebeğimiz Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime Türkiye'nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?