Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Banyas, Reyhanlı ve Suriye'deki katliamların faili teröristin yakalanmasını sağlayan Suriye istihbaratı ile MİT'in gizli kahramanlarını tebrik ediyorum"
Kaynak: AA