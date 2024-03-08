Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın\'da seçim ofisinin açılışına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesindeki seçim ofisinin açılışına telefonla bağlandı.
Bakan Yumaklı, Abdipaşa'daki seçim irtibat ofisinin açılışı konuşması için kürsüye çıkmaya hazırlandığı esnada telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdipaşa Beldesin'de bulunduğunu söyledi. Abdipaşalılara hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, "Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse inşallah 31 Mart'ta da o olacaktır. 31 Mart 31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah' diye konuştu.
Erdoğan'ın mesajının ardından Bakan Yumaklı, telefonla konuşmasını sürdürdü. Erdoğan'ın konuşmasının ardından bir partilinin 'Nasiplisin Başkan" söylemi ise alandakileri güldürdü.
Konuşmaların ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi. - BARTIN
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın açıklamalarını değerlendirerek, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özel, Köksal'ın sözlerinin parti içinde krize neden olduğunu belirtti ve kendisiyle görüştüğünü söyledi. Ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'nun tepkisini de değerlendiren Özel, meseleyi kapatıldığını ifade etti.
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