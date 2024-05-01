Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Anayasa Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Anayasa Çalışmaları Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı\'nda Yeni Anayasa Çalışmaları Ele Alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi. Altun, toplantıda ayrıca Türkiye'nin ekonomik programının değerlendirildiğini ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda atılacak adımların önemine vurgu yapıldığını belirtti.

01.05.2024 20:08
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konular ile yeni anayasa çalışmalarının ele alındığını bildirdi.

Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."

"Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacak"

Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri ile atılan adımların görüşüldüğünü ifade eden Altun, Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi.

Altun, toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını" vurguladığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Anayasa Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Yeni Anayasa Çalışmaları Ele Alındı - Son Dakika
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