Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman\'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlara hitap ettikten sonra kentten ayrıldı.
Turgut Özal Bulvarı Adalet Caddesi'nde düzenlenen seçim mitingine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara hitap eden Erdoğan, alanda Türkçe ve Kürtçe pankartlar asıldı. Üzerinde "Hoş geldin Güzel Başkan Erdoğan" anlamına gelen Kürtçe pankart dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının ardından kentten ayrıldı. - BATMAN
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, İstanbul'da miting yapmasını beceremeyenlerin, geçen hafta 650 bin kişinin katıldığı AK Parti mitingine laf ettiğini söyledi. Turan, bakanlara yönelik eleştirilere de değinerek, bakanların siyaset yapmasının doğal olduğunu belirtti ve sistemdeki eksikliklerin tartışılması gerektiğini ifade etti.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İsmet Yıldırım'ın katılımıyla Ümraniye'de miting gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Yıldırım, 'İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'u başıboş, çaresiz bıraktılar. Ayak oyunlarını iyi biliyorlar. Şimdi buradan ilan ediyorum. İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' dedi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ziyareti, esnaf ve kent sakinleriyle buluşma, Terör Mağdurları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ziyareti gibi etkinliklere katılan Çetin'e, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 5 yıllık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yüce, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve şeffaflıkla hizmet ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yaptıkları projelerle şehir ve millet için omuz omuza verdikleri emeğin ortada olduğunu ifade eden Yüce, birçok önemli projenin detaylarını paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
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