Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Batman'ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem dışarıda hem içeride nice kirli karanlık kampanyalar yürütüldü. Bu engellerin hepsini aşarak bugün Batman'ı bu hizmete kavuşturduk."

-"Batman Organize Sanayi Bölgesinde 36 fabrikanın açılışını bugün yapıyoruz. 500 milyon liralık yatırımla yapılan fabrikalarla işsizliğin belini kırıyoruz"

-" Raman Dağı tarafında 6 bin dekarlık alanda yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başladık. Batman'ın hızlı yükselişini takdir ediyor, gereken desteği veriyoruz. 20 yıl önce Batman'a geldiğimde nasıl bir Batman var, bugün nasıl bir Batman var. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen bu projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz."

-"Hangi dil, köken meşrepten olursa olsun bu toprakta bin yıldır kardeşçe yaşayanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı durduk. Gerektiğinde gözlerimizi kırpmadan, canlarımızı feda ederek birbirimizin kollarında son nefesimizi verdik. Fatih Sultan Mehmet fethederken surlara birlikte tırmandık. Çanakkale'de üzerimize yüklenen 7 düvele aynı siperde karşı koyduk. Biz bu toprakları hep kanımızla alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ki ülkede ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o vakit hep birlikte sıkıntı çekmeye başladık."

-"Bölgedeki sıkıntıları çözemeyenler baskıyla, tehditle, insanları yerinden ederek sorunu daha çok büyüttüler."