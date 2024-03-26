Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci aradı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

26.03.2024 21:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci aradı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı. Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci aradı - Son Dakika

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