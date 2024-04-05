Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Beşiktaş'taki yangın) Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?"
"Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı bizim emekçi kardeşlerimize çok gördüler"
"Sırf ittifak ortaklarını kızdırmamak için yüreği kan ağlayan anneleri yalnız bırakmışlardır"
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan Beşiktaş'taki yangına dair, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı bizim emekçi kardeşlerimize çok gördüler. Sırf ittifak ortaklarını kızdırmamak için yüreği kan ağlayan anneleri yalnız bırakmışlardır" dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşiktaş'taki yangınla ilgili sorumlular kim? - Son Dakika
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen, görevi Deniz Köken'den düzenlenen tören ile teslim aldı. Başkan Özmen, Eyüpsultanlılarla buluşarak hedeflerini paylaştı.
CHP'nin adayı İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçildi ve mazbatasını aldı. Yetişkin, mazbatayı alırken belediye meclis üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Konuşmasında Seferihisarlılara teşekkür eden Yetişkin, CHP'nin birçok kenti sosyal eşitlik ilkesiyle hizmetlere kavuşturduğunu belirtti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilen seçimleri kazandıktan sonra mazbatalarını aldılar. Mazbata töreni Tekirdağ Adalet Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yangında hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili sorumluların peşinde olduklarını belirterek, savcılarla işin takibini sürdüreceklerini vurguladı.
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