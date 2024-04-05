Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşiktaş'taki yangınla ilgili sorumlular kim?

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Beşiktaş'taki yangın) Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?"

"Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı bizim emekçi kardeşlerimize çok gördüler"

"Sırf ittifak ortaklarını kızdırmamak için yüreği kan ağlayan anneleri yalnız bırakmışlardır"

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında konuştu. Erdoğan Beşiktaş'taki yangına dair, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı bizim emekçi kardeşlerimize çok gördüler. Sırf ittifak ortaklarını kızdırmamak için yüreği kan ağlayan anneleri yalnız bırakmışlardır" dedi.